Politik in Mönchengladbach  Jung unterstützt Alt: Stadt prüft „Wohnen für Hilfe“

Was in München seit 20 Jahren funktioniert, könnte auch ein Modell für Mönchengladbach sein, finden die Politiker der rot-grün-gelben Ampel-Mehrheit im Stadtrat und machen einen Vorstoß gegen den „Engpass an bezahlbarem Wohnraum“. Das Konzept, das auf ihren Antrag im Planungsausschuss von der Stadtverwaltung geprüft werden soll, heißt „Wohnen für Hilfe“. Dabei geht es darum, dass ältere Menschen oft in zu großen Häusern oder Wohnungen leben und auf Hilfe im Haushalt angewiesen sind. Bei dem Modell werden in Untermiete Wohnpartnerschaften gebildet, meist als generationenübergreifende Wohngemeinschaften. Bei dem Konzept werden Wohnungssuchende, meist junge Menschen, mit Senioren zusammengebracht. Die Gegenleistung für die Unterkunft ist nicht eine Mietzahlung, sondern individuell vereinbarte Hilfeleistung. Dabei geht es nicht um Pflegeleistung, sondern beispielsweise um Unterstützung in Haushalt und Garten, beim Einkauf, Begleitung zum Spazierengehen oder zum Arzttermin. Der Ausschuss stimmte den Prüfauftrag ohne Gegenstimme zu.