Kirche in Mönchengladbach Wofür Konfirmationen gut sind

Und so kann jeder Kurs auch seine eigenen Geschichten erzählen. Geschichten von Fahrten in die Dolomiten oder ins Ruwertal, und jedes Reisetagebuch, das dabei in Gruppenarbeit entstanden ist, hat auch etwas von einer Abenteuererzählung. Von aufwendig vorbereiteten Gottesdiensten in der Christuskirche gibt es so viel zu erzählen, zum Beispiel dies: malend, schreibend, bastelnd, singend, ja sogar predigend sind hier 12-, 13-, 14-Jährige am Start. Und manche haben dabei an sich ein Talent entdeckt, das sie bisher nicht kannten. Nicht zu vergessen: Zu den jeweils eigenen Geschichten eines Kurses gehört auch das wöchentliche Treffen am Dienstagnachmittag im Gemeindehaus. Hier hat das Lachen genauso einen Platz wie die nachdenklichen Töne. Im Gespräch. Kirche lebt. Und wie!