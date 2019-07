Neuer Standort ab September : Lürriper Wochenmarkt wird an die Kirche verlegt

Der Plan für ein neues Wohngebiet in Lürrip zwischen dem Reme-Gelände und der Kirche. Künftig wird der Wochenmarkt oben am Bildrand an der Kirche stattfinden. Foto: Stadt MG

Mönchengladbach Der neue Standort soll den Markt attraktiver machen.

Der Wochenmarkt in Lürrip wird demnächst verlegt. Neuer Standort ist der Platz an der Katholischen Kirche St. Mariä Empfängnis. Das teilte die Stadt jetzt mit. Der Marktstandort wird zunächst ab dem 5. September für ein Jahr auf Probe verlegt.

In einem gemeinsamen Termin mit Bezirksvorsteher Hermann-Josef Krichel-Mäurer, mit dem Bezirksverwaltungsstellenleiter, dem Kirchenvorstand, Marktbeschickern und dem Ordnungsamt wurde die Situation jetzt besprochen. Die Kirche unterstützt die Planungen und wird zu den Marktzeiten verschiedene Angebote machen. Zum Beispiel sollen die Kirche geöffnet, Sitzgelegenheiten geboten und Kaffee ausgeschenkt werden. Darüber hinaus befinden sich im Umfeld des neuen Standortes Parkplätze, die von den Besuchern des Marktes genutzt werden können. Durch den in der direkten Nachbarschaft gelegenen Kindergarten und die Bücherei der Pfarre ist eine Publikumsfrequenz gegeben, die den Markt neu für sich entdecken könnte, so die Stadt. Außerdem liegt der Markt so deutlich näher an den Neubau-Quartieren, die am und auf dem heutigen Reme-Gelände entstehen. Das bedeutet: Viel neue potenzielle Kundschaft für die Marktbeschicker.