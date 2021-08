Konzept in Mönchengladbach : Wochenmarkt neu aufgestellt

Mönchengladbach Samstags und mittwochs ist Markttag vor dem Rathaus in Rheydt. Der Wochenmarkt ist ein Publikumsmagnet – und soll deshalb noch attraktiver werden. In einem Schritt wurden die Stände der Beschicker neu angeordnet, weitere Änderungen sollen folgen.

Der beliebte Rheydter Wochenmarkt soll gestärkt werden. Dafür hat die Stadtverwaltung als Veranstalterin gemeinsam mit den Marktbeschickern die Stände neu arrangiert. So soll der Markt vor allem an Samstagen ein kompakteres und übersichtlicheres Erscheinungsbild bekommen. Am Samstag war Premiere. Die beiden Marktmeister mussten bei der neuen Anordnung der Marktstände vieles berücksichtigen: So dürfen verderbliche Lebensmittel nicht der prallen Sonne ausgesetzt werden, die Angebote in den Gängen müssen aufeinander abgestimmt sein und die vorhandenen Anschlüsse zur Planung passen. Das Gesamtbild weist urlaubsbedingt noch einige Lücken auf. Damit sich die Marktbesucher schnell zurechtfinden, werden in den nächsten Wochen Flugblätter ausgelegt. Weitere Änderungen sollen folgen. Auch eine Stadtteilkoordination, für die gerade eine Stelle ausgeschrieben wurde, soll sich darum kümmern. Foto: Sascha Rixkens