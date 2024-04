Hoffnung auf mehr Laufkundschaft Neuer Standort für Gladbacher Wochenmarkt?

Jeden Samstag ab dem frühen Morgen bis zur Mittagszeit bieten sie Obst, Gemüse, Blumen und weitere frische Waren an ihren Ständen auf dem Alten Markt an. Doch die Kundenfrequenz könnte höher sein. Deshalb haben die Marktbeschicker nun überwiegend einen Wunsch geäußert: nach vielen Jahrzehnten den angestammten Platz zu verlassen und weiter in die Mitte der Einkaufsstraße in der Gladbacher City zu ziehen.