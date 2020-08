Wochenmärkte in den Mönchengladbacher Stadtteilen : In Neuwerk und Bettrath ist jeweils nur ein Stand geblieben

Der Wochenmarkt in Neuwerk besteht aus nur noch einem Stand. Foto: bauch, jana (jaba)

Bettrath/Neuwerk Der Wochenmarkt ist nur etwas für Traditionalisten? Keineswegs. In letzter Zeit entdecken immer mehr Menschen dieses Angebot. Wir erkunden die Besonderheiten in den Stadtteilen. Heute auf den Märkten in Neuwerk und Bettrath.

Wer in Neuwerk oder Bettrath auf der Suche nach einem üppigen Wochenmarkt ist, der ist dort falsch. In beiden Stadtteilen sind nämlich Heinz und Petra Heinrichs der gesamte Wochenmarkt. Mit ihrem Obst- und Gemüsestand warten sie aber mit einer beachtlichen Auswahl auf. Zwiebeln, Kartoffeln, Gewürze, Paprika, Salat, Pfirsiche, Bananen, Äpfel – bis hin zum Trüffel finden sich hier (fast) alle bunt leuchtenden Früchte, die das Herz begehrt.

„Wir sind seit etwa 20 Jahren in Bettrath auf dem Markt“, berichtet Heinz Heinrichs. Kaum hat er angefangen, ein bisschen zu erzählen, stehen auch schon die nächsten Kunden vor seinem Wagen. In Seelenruhe sucht sich eine Kundin ihren Wocheneinkauf zusammen, bis sie fröhlich mit vier prall gefüllten Taschen wieder von dannen zieht.

Info Öffnungszeiten der Wochenmärkte Bettrath Der Wochenmarkt in Bettrath findet immer freitags von 8 bis 13 Uhr auf dem Platz an der Kirche statt. Neuwerk In Neuwerk baut der Beschicker seinen Stand donnerstags von 13 bis 18 Uhr auf dem Peter-Schumacher-Platz auf.

„Am Anfang war der Markt noch voll. Da gab es hier Fischstände, Kekse, es gab alles, was man sonst auf einem Wochenmarkt findet“, sagt Petra Heinrichs. Nun sind nur noch sie und ihr Mann übrig. Aber die beiden sind zufrieden. „Wir kennen die meisten mit Namen, haben viele Stammkunden.“ Natürlich gehe da auch mal das ein oder andere Rezept über die Warenauslage. Aber nicht nur in die eine Richtung. „Manche Kunden bringen auch uns Rezepte mit“, berichtet die Beschickerin.

Auch in Bettrath vor der Kirche ist nur ein Beschicker übrig geblieben. Foto: Anika Reckeweg