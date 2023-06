Mobilität in Mönchengladbach Warum an neuen E-Ladesäulen die Beschilderung fehlt

Mönchengladbach · Stellplätze an den Säulen sind für E-Autos reserviert, aber an einigen fehlt der Hinweis darauf. Warum das so ist und wo die NEW in den kommenden Monaten neue Ladestationen aufstellen will.

07.06.2023, 12:00 Uhr

Zwei Parkplätze an der Annakirche in Windberg sind eigentlich für E-Autos vorgesehen, die an der Säule laden können. Bislang fehlt aber eine Beschilderung. Foto: Carsten Pfarr

Von Christoph Wegener

Wenn Thomas Breymann sein Auto laden möchte, verrät ihm normalerweise eine App, wo in Mönchengladbach gerade E-Tankstellen frei sind. „Das System ist praktisch. Es funktioniert aber nicht, wenn ein Auto mit Verbrennermotor einfach vor der Ladesäule parkt“, sagt der Gladbacher. „Denn natürlich werden nur angeschlossene Autos von der Säule registriert.“