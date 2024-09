Ernte in Mönchengladbach Wo jeder kostenlos Früchte pflücken darf

Wenn Obstbauer Heinz-Josef Hütten auf seinen Anlagen Menschen erwischt, die sich an den Apfelbäumen selbst bedienen, lässt er sich gar nicht mehr auf Diskussionen ein. „Ich rufe dann gleich die Polizei“, sagt der Inhaber des Birkhofs in Schelsen. Die Apfelernte ist in vollem Gang und so manche Sorte erfüllt die Luft mit einem feinen Duft. Auch wenn Elstar, Rubinette, Nova und Kaiser Wilhelm noch so verführerisch sind: Das Ernten von fremden Grundstücken ist Diebstahl und damit verboten. Aber es gibt Alternativen zu einer Diebeskarriere. In Mönchengladbach können Obstliebhaber für den Eigenbedarf an einigen Stellen ganz legal und kostenlos ernten.