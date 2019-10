Tipps für Spaziergänger : Expeditionen ins heimische Tierreich

Huch, ich werde beobachtet! Rehe sind scheu, aber mit etwas Glück an einigen Orten in der Stadt anzutreffen. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Ideales Spazier-Wetter ist angesagt. Wir geben Tipps, wo unterwegs mit etwas Glück Reiher, Rehe oder Biberratten zu treffen sind.

Von Paulina Birth

Heute soll der Herbst zu Hochform auflaufen: Temperaturen von bis zu 20 Grad sind für Mönchengladbach vorhergesagt. An den folgenden Orten lohnt es sich nachzuschauen, ob die Sonne auch die Tiere hervorlockt.

Rheydt Wenn man nicht gerade eine der Ausstellungen besucht, kann man gut durch das Gelände rund um Schloss Rheydt schlendern. In und an den Gewässern tummeln sich dort einige Gänse, Enten und Fische. Manchmal sind sogar Wasserschildkröten zu sehen, sagt Museumsdirektor Karlheinz Wiegmann. Wer ganz früh morgens auf den Waldwegen zwischen Schloss und Volksgarten unterwegs ist, kann mit viel Glück sogar einen Blick auf Rehe erhaschen. Allerdings: Auch die Rheydter Rehe sind scheu und suchen beim Anblick von Joggern und Spaziergängern schnell das Weite. Am besten also: still stehen bleiben und hoffen, dass es das Reh auch so macht.

Nutrias scheinen Schlösser zu mögen: Es gibt sie am Rheydter und am Wickrather Schloss. Foto: Niersverband

Nutrias wurden ebenfalls schon öfter gesichtet. Diese auch Biberratten genannten Nagetiere leben in den Gräben rund um Schloss Rheydt und sehen eigentlich ziemlich süß aus. Sie zu füttern ist aber trotz ihrer Zahmheit verboten. Denn die Nutrias sind eine sogenannten invasive Art, heißt: Sie sind aus Südamerika nach Europa eingewandert und können bei starker Vermehrung erhebliche Schäden an Baumstämmen, Uferböschungen und Nutzpflanzen anrichten. Und wer sich auch im Schloss umsehen möchte: Das Museum hat am heutigen Donnerstag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Giesenkirchen Der von der Mags runderneuerte Rundweg um das Haus Horst zwischen Giesenkirchen und Liedberg führt auch an einem Bach entlang. Ein U-förmiger Teich, in dem Fische schwimmen, umschließt Haus Horst. Über dem Wasser ziehen oft Libellen ihre Kreise. Tafeln an den Wegesrändern liefern nicht nur Informationen zu den Bäumen und Pflanzen, sondern verweisen auch auf Tiere, die dort leben. Buntspechte wurden dort schon gesichtet ebenso wie Rehe.

Sie hat wohl schon jeder Spaziergänger am Rheydter Schloss gesichtet: die Pfauen, die auf der Anlage heimisch sind. Foto: Heß, Sven

Wickrath Der Park des Wickrather Schlosses ist ein wunderschöner Ort zum Spazieren gehen, vor allem jetzt im Herbst. Das Schlossgelände bietet einige Möglichkeiten, in schöner Umgebung ein bisschen frische Luft zu schnappen. Außerdem sieht man auch im Schlosspark manchmal Nutrias.

Der Graureiher fischt gerne in der Niers. Foto: Niersverband

Neuwerk Im Nierssee in der Nähe des Neuwerker Klärwerks müssen sich zumindest zeitweise Biber aufgehalten haben. Biologen haben dort Fraßspuren dieser Nager entdeckt. Häufig finden Wasservögel, vor allem Blesshühner, ihren Weg in die Nähe der Kläranlage an der Autobahn 52.

Der Nierssee ist für viele Wasservögel ein Brut-, Rast- oder Überwinterungsgebiet. Foto: Niersverband