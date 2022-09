Mönchengladbacher Bauernhoftiere : Wo Lamas, Kühe und Pferde grasen

Mönchengladbach Tiere haben eine beruhigende Wirkung auf viele Menschen. Wie gut, dass es zwischen in den Mönchengladbacher Stadtteilen und der Umgebung reichlich Weiden gibt.

Der besonderen Wirkung von Tieren können sich die wenigsten Menschen entziehen. Irgendwie ist es beruhigend, ein Pferd auf der Koppel grasen zu sehen oder zu beobachten, wie Ziegen klettern. Besonders beliebt sind Tiere, die früher auf jedem Bauernhof lebten. Auch wenn die Tierhaltung auf den Höfen in den vergangenen 20 Jahren stark reduziert wurde: Es gibt noch Landwirte, die Tiere halten. Entsprechend sind auf den Weiden zwischen den dörflichen Stadtteilen Mönchengladbachs nach wie vor Pferde, Ziegen, Kühe, Schafe oder Gänse zu sehen.

Wer gleich mehrere Tiere an einem Ort bewundern möchte, dem sei ein Besuch bei einem der Hofläden empfohlen. In Omper zum Beispiel leben neben Pferden auch Hühner und Schweine.

Etwas exotischer sind einige Bewohner des Lebenshofs Monro-Ranch in Merreter. Hier leben in direkter Nachbarschaft zu Alpakas und Lamas auch Waschbären, Schweine, Gänse, Schafe, Esel und Pferde. Ein Besuch lohnt sich hier immer. Wer will, darf gerne praktisch bei Tier- und Stallpflege helfen oder den Gnadenhof mit einer Spende unterstützen.