Brauchtum in Mönchengladbach Wo am Vatertag gefeiert werden kann

Service | Mönchengladbach · An Christi Himmelfahrt wird vielerorts auch Vatertag gefeiert. Dann stehen gemeinsame Aktivitäten von Papas und ihren Kindern an, aber auch reine Männergrüppchen ziehen los. Hier ein Überblick über Veranstaltungen in Mönchengladbach und Umgebung.

16.05.2023, 05:10 Uhr

Blick auf den Picknick-Biergarten der Brauerei Bolten. Zum Vatertag wird es auch hier verschiedene Angebote geben. Foto: Hans-Peter Richartz Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Von Paul Küchler und Lale Hoyer

Am kommenden Donnerstag wird nicht nur Christi Himmelfahrt gefeiert, auch der Vatertag steht an. In Mönchengladbach und Umgebung wird es zur Feier des Tages wieder einige Veranstaltungen geben. Hier unsere Tipps für Väter und Familien.