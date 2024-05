Brauchtum in Mönchengladbach Wo am Vatertag gefeiert werden kann

Service | Mönchengladbach · An Christi Himmelfahrt wird vielerorts auch Vatertag gefeiert. Dann stehen gemeinsame Aktivitäten von Papas und ihren Kindern an, aber auch reine Männergrüppchen ziehen los. Hier ein Überblick über Veranstaltungen in Mönchengladbach und Umgebung.

04.05.2024 , 11:16 Uhr

Link zur Paywall Eine Auswahl der schönsten Biergärten in und um Mönchengladbach 10 Bilder Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)