Bauernläden in Mönchengladbach Wo man für die Ostertage schon Spargel bekommt

Mönchengladbach · Obwohl der November der wärmste seit 1940 war, ist die Spargelernte noch kaum angelaufen. Nur ein paar Bauernläden in Mönchengladbach bieten das Edelgemüse schon an. Wer noch auf das „weiße Gold“ warten muss, wo man es schon bekommt und was es kostet.

27.03.2024 , 16:57 Uhr

Im Hofladen Scheiber verkaufen Anne Scheiber (l.) und ihre Mutter Birgit Scheiber (r.) mit ihrem Team den ersten Spargel der Saison. (Archivfoto) Foto: Carsten Pfarr

Von Garnet Manecke und Carsten Pfarr