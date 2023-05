Umbau in Mönchengladbach Was sich Bürger im Rheydter Hauptbahnhof wünschen

Zugtickets können inzwischen schnell über Smartphone-Apps und an Automaten im Bahnhof gekauft werden. Wer aber ungern technische Geräte nutzt oder Fragen zur Fahrscheinauswahl lieber mit einem Bahn-Mitarbeiter besprechen möchte, hat nur an wenigen Verkaufsstellen die Möglichkeit dazu. Das merkte auch ein Bürger in seinem Antrag an die Stadt Mönchengladbach an. Er wird in der kommenden Sitzung dem Ausschusses für Anregungen und Beschwerden vorgelegt.