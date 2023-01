Schulen in Mönchengladbach Wo die meisten Lehrer pro Schüler unterrichten

Analyse | Mönchengladbach · Weiterführende Schulen in Mönchengladbach unterscheiden sich nicht nur im Abschluss. Ein Blick in die Statistik zeigt: Beim Schüler-Lehrer-Verhältnis gibt es teils große Diskrepanzen. Wir erklären, woran das liegt – und was Eltern daraus schließen können.

05.01.2023, 06:33 Uhr

Waldemar Grünemeyer unterrichtet eine Schulklasse in der Hans-Jonas-Gesamtschule Neuwerk. (Symbolfoto) Foto: Carsten Pfarr