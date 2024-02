Verkehrsüberwachung in Mönchengladbach Wo der erfolgreichste Blitzer der Stadt steht

Umgerechnet auf pro 1000 Hektar Straßenfläche stehen in Freiburg die meisten Anlagen zur Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung. Die Wahrscheinlichkeit, dort bei einer Verkehrssünde erwischt zu werden, ist in der Breisgau-Stadt also am höchsten. Auf dieses Ergebnis kommt auf jeden Fall die Untersuchung der Verbraucherkanzlei Goldenstein. Sie prüfte, wie viele feste, mobile und teilstationäre Blitzer durchschnittlich in Deutschlands 40 größten Städten stehen. Für eine bessere Vergleichbarkeit setzte sie die Werte ins Verhältnis zur vorhandenen Straßenfläche. Und da liegt Freiburg mit 35,37 Blitzern pro 1000 Hektar Straßenfläche an der Spitze.