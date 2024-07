Geplante Ausweitung Wo das Glasfasernetz in Mönchengladbach ausgebaut werden soll

Der Homeoffice-Tag startet mit einer Videokonferenz, nachmittags müssen große Datenpakete für die Firma verschickt werden und abends will der Sohn online Playstation spielen, während die neuste Folge der Lieblingsserie im Stream läuft: Inzwischen brauchen viele Haushalte eine Internetverbindung mit hoher Bandbreite. Und in den kommenden Jahren steigt der Bedarf weiter an, betont Benjamin Schmidt. Bislang genutzte Kupferkabel hätten ihre Kapazität aber erreicht. Schmidt ist Mönchengladbachs Gigabit-Koordinator und damit Ansprechpartner für Unternehmen, die das Glasfasernetz in der Stadt ausbauen wollen. Das erklärte Ziel: Bis 2030 soll die Anschlussart in allen Häusern zur Verfügung stehen. Doch wie zufrieden sind die Gladbacher mit dem aktuellen Stand?