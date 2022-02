Studium für IT-Sicherheit in Mönchengladbach : Ministerin besucht Cyber Campus

Unterstützer und Umsetzer des neuen Studiengangs: (v.l.) Jochen Klenner (MdL, CDU), Vanessa Odermatt (CDU), Hans Wilhelm Reiners (OB a.D.), Rolf Königs (Aunde Group, Ehrensenator Hochschule), Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen, Jürgen Steinmetz (IHK), Prof. Gudrun Stockmanns, Ulrich Schückhaus (WFMG), Thomas Grünewald (Präsident Hochschule Niederrhein), Prof. Thomas Meuser und Prof. René Treibert. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Seit Herbst 2020 bietet die Hochschule den neuen Studiengang Cyber Security Management an. Der Bedarf an Fachkräften für IT-Sicherheit ist immens. NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen machte sich ein Bild davon, was gut läuft und wo es noch hakt.

Wenn der Begriff Forensik fällt, denken die meisten Menschen vermutlich an das, was sie aus Serien wie „Tatort“ kennen: Spurensicherung, Obduktion, Gerichtsverfahren. Doch immer mehr beschäftigt Digitale Forensik die Ermittler. „Kriminelle Organisationen sind heute hochspezialisiert im Internet, agieren wie Unternehmen“, sagt Professor René Treibert und warnt: „Wenn sich Behörden nicht entsprechend aufstellen, stehen Existenzen auf dem Spiel.“

Treibert und seine Professoren-Kollegen Gudrun Stockmanns und Thomas Meuser von der Hochschule Niederrhein (HSN) sind das Gründungsteam für einen Studiengang, der im Herbst 2020 in Mönchengladbach gestartet ist. Angesichts von schweren Hacker-Angriffen wie im Jahr 2020 auf die Uniklinik in Düsseldorf oder auf Unternehmen ist er wichtiger denn je: Bei Cyber Security Management werden Fachkräfte für IT-Sicherheit ausgebildet. Die schwarz-gelbe Landesregierung hatte das zu Beginn der Legislaturperiode angestoßen. Nun geht diese dem Ende zu, und das zunächst zeitlich begrenzte Projekt entwickelt sich zum Erfolgsmodell.

Davon konnte sich NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen bei ihrem Besuch auf dem Cyber Management Campus im Monforts Quartier überzeugen. In Kooperation mit der Hochschule in Bonn setzt die HSN in Mönchengladbach ihren Part des zunächst von 2020 bis 2023 terminierten und mit drei Millionen Euro je Standort vom Land finanzierten Projekts um. Das anfangs daran gebundene Ziel – bis Ende 2023 mindestens 250 Studierende – hat der Cyber Management Campus in Mönchengladbach bereits jetzt erreicht: 260 Frauen und Männer sind in Voll- oder Teilzeitstudium eingeschrieben. Nach dem Start mit einem Bachelor-Studiengang wird seit Sommer 2021 auch ein Master angeboten. Berufsbegleitende Angebote und Weiterbildung sind geplant. Zudem soll ein Fraunhofer Institut eingerichtet werden, sagte Thomas Meuser.

Im Zentrum steht „problembasiertes Lernen“, führte seine Kollegin Gudrun Stockmanns aus. In bedarfsorientierten Mikroprojekten, etwa für mittelständische Unternehmen oder die ITK Rheinland, erarbeiten die Studierenden dabei Lösungen für konkrete Probleme. „Der Bedarf ist einfach riesig“, bestätigte die Ministerin. Der Cyber-Campus sei neben den Plänen für eine moderne Textilindustrie „ein weiteres tolles Zukunftsprojekt in Mönchengladbach“.

Thomas Grünewald, Präsident der Hochschule Niederrhein, begrüßt die NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen vor dem Cyber Management Campus im Monforts Quartier. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

So gut es einerseits läuft, hakt es an mancher Stelle. „Die Polizei ist das dickste Brett, das wir bohren“, betonte Hochschul-Präsident Thomas Grünewald. Der Bedarf an Fachkräften für IT-Sicherheit sei auch dort immens. Doch eine fruchtbare Kooperation kommt offenbar wegen formaler Dinge nicht so richtig voran. „In NRW gibt es 42 Polizeipräsidien“, rechnete René Treibert vor. „Wenn die uns jedes Jahr jeweils einen Studierenden schicken würden, könnten wir ein Angebot auf sie zuschneiden.“ Pfeiffer-Poensgen versprach, sich mit ihrem Kabinettskollegen, Innenminister Herbert Reul, in Verbindung zu setzen, um Bewegung in die Sache zu bringen.

Wie notwendig es ist, sich mit digitalen Sicherheits-Experten zu rüsten, ist beim Mittelstand längst angekommen. „Bei den zehn weltweit signifikantesten Geschäftsrisiken werden Cybervorfälle mittlerweile als größte Gefahr identifiziert“, sagte Rolf Königs, Ehrensenator der Hochschule und Chef der Aunde Group. Angesichts der immer weiter fortschreitenden Digitalisierung „müssen wir sicherstellen, dass wir auch die damit verbundenen Risiken technisch und organisatorisch managen“. Bei Aunde soll deshalb um solche spezialisierten Mitarbeiter aufgestockt werden. Und es sei wichtig, „Fachkräfte für unsere Region auf unserem Cyber Management Campus auszubilden“.

Den Weg dafür mitbereitet und den Besuch der Ministerin initiiert hatte der Mönchengladbacher Landtagsabgeordnete Jochen Klenner (CDU). Er appellierte, dass auch nach der Landtagswahl, egal in welcher Koalition, die Notwendig erkannt werden solle, diesen Studiengang fortzuführen. Pfeiffer-Poensgen gab Hochschul-Präsident Grünewald den Hinweis: „Das müssen wir in der zweiten Jahreshälfte 2022 angehen, damit es in den Haushalt für 2024 kommt.“ Außer Klenner waren auch einige andere Wegbereiter des Studiengangs dabei: IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz, Wirtschaftsförderer Ulrich Schückhaus und der frühere Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners.

Sie gehören zu den ersten Studierenden von Cyber Security Management in Mönchengladbach: Dennis Schallenberg (28) und Kristina Mituzaite (30) berichteten der Ministerin von ihren Erfahrungen. Foto: Denisa Richters