Wissenschaflticher Verein „Im Ozean beginnt die Nahrungskette“

Die Ozeane, die rund 70 Prozent, der Erde bedecken, speichern im normalen Zustand 80 Prozent der Wärme, sorgen zu 50 Prozent für den Sauerstoff und binden rund 33 Prozent der C02-Emmissionen. 800 Millionen Menschen leben vom Meer, 40 Prozent der Menschen leben am Meer, so die Ausgangszahlen. 90 Prozent aller Güter werden per Schiff transportiert.