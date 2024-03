Strukturwandel in Mönchengladbach Wissenscampus nur als „Nachrücker“ bei Revier-Förderung

Eines der ambitionierten Vorhaben der Stadt ist bei der Förderung im Rheinischen Revier in die zweite Reihe getreten: Auf der Liste der so genannten Ankerprojekte ist der Wissens- und Innovationscampus (WICMG), der auf dem Areal des früheren Polizeipräsidiums an der Theodor-Heuss-Straße geplant ist, nicht mit dabei. Leer geht Mönchengladbach zwar nicht aus, die Stadt ist auf der Liste der prioritär vom Land als förderungswürdig einzustufenden Vorhaben zweimal vertreten – mit der Textilfabrik T7 und dem Flughafen –, aber der Wissenscampus hat nur die Position eines Nachrückers.