Konferenz in Mönchengladbach : Wettbewerb um kluge Köpfe

Mönchengladbach Gegen Fachkräftemangel hilft die Kooperation zwischen Unternehmen und Hochschulen, so ein Ergebnis der Dekane-Tagung.

Erst die letzte Frage gießt ein wenig Essig in den Premium-Wein der Kooperation. An der Hochschule in Bocholt sei die Nachfrage nach dualen Studienplätzen größer als das Angebot der Unternehmen, erklärt der Hochschulvertreter. Gibt es in Bocholter Unternehmen keinen Fachkräftemangel? Eher unwahrscheinlich, aber manchmal wird offenbar nicht umgesetzt, was alle bereits als zukunftsweisend erkannt haben. Auf dem Podium sind sich jedenfalls alle Teilnehmer einig, dass die Kooperation von Unternehmen, Kammern und Hochschulen ein geeignetes Werkzeug zur Bekämpfung des Fachkräftemangels und ein Mittel der wirtschaftlichen Entwicklung sei.

Die Podiumsdiskussion an der Hochschule Niederrhein am gestrigen Donnerstag findet im Rahmen der Frühjahrstagung der Dekane der Wirtschaftswissenschaften der Fachhochschulen in Deutschland und der deutschsprachigen Nachbarländer statt. Rund 70 Dekane und etliche Unternehmensvertreter diskutieren über „Nachfrageorientierte Entwicklung von Studiengängen als Verbindung von Hochschule und Wirtschaft“. Dass sich die Konferenz in Mönchengladbach ausgerechnet mit diesem Thema beschäftigt, kommt nicht von ungefähr. Die Hochschule Niederrhein und die regionalen Unternehmen können auf erfolgreiche Kooperationen verweisen. Alberto Dörr, Direktor der Santander Universität Deutschland, lobt den Bachelor-Studiengang Banking and Finance, den alle Mönchengladbacher Finanzinstitute gemeinsam mit der Hochschule Niederrhein ins Leben gerufen haben. „Das ist eine sehr erfolgreiche Praxis, die Studenten sind sehr zufrieden“, stellt er auch mit Blick auf die internationale Belegschaft der spanischen Bank mit Sitz in Gladbach fest.