Gladbachs Wirtschaft in der Corona-Krise : WFMG ruft zu Solidarität mit lokalen Händlern auf

Mönchengladbach Ein Wegfall der Kleinunternehmer hätte für die WFMG „verheerende Wirkung“. Händler sollen das Portal „MG bei Ebay“ als Chance begreifen, so Wirtschaftsförderer Ulrich Schückhaus.

Die Not in der Mönchengladbacher Wirtschaft ist in der Corona-Krise groß. Das spürt auch die Wirtschaftsförderung WFMG der Stadt. Rund 40 Fälle am Tag würden an der eigens geschalteten Corona-Hotline derzeit bearbeitet, sagt WFMG-Chef Ulrich Schückhaus. Dafür sei auch ein Experte aus dem Ruhestand geholt worden, um Unternehmen zu Fördermöglichkeiten zu beraten.