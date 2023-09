Regionalforum der IHK in Mönchengladbach Wirtschaft will mehr Parkplätze

Es mangele weder in Mönchengladbach noch in Rheydt an Parkhäusern. Zudem habe die Verwaltung mit einem Hotel am Geropark eine Vereinbarung getroffen, wonach der größtenteils leer stehende Hotelparkplatz für jedermann gegen Gebühr genutzt werden könne. Aber Mobilität sei mehr als Verkehr, so Heinrichs. Der geplante neue Zentrale Busbahnhof am Europaplatz in Gladbach werde den ÖPNV stärken, der neue Hauptbahnhof in Rheydt den Bahnverkehr. Zudem sei mit der NEW verabredet, dass bis 2030 alle Busse in der Stadt elektrisch fahren.