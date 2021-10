Konjunkturbericht der IHK : Mönchengladbachs Wirtschaft erholt sich von Corona-Tief

Mönchengladbach Die Wirtschaft in Mönchengladbach kommt wieder auf die Beine. Das geht aus dem Konjunkturbericht der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein hervor. Für einige Branchen ist es allerdings erst der erste Schritt im Erholungsprozess.

Die Handelskammer basiert sich dabei auf eine Umfrage, an der rund 750 Betriebe in den Regionen Düsseldorf und Mittlerer Niederrhein teilnahmen. In Mönchengladbach schätzten 42,1 Prozent der Unternehmen ihre wirtschaftliche Lage als gut ein. 15,8 Prozent meldete eine schlechte Lage. Mit diesem Ergebnis ist die Lage in Mönchengladbach etwas besser als am Mittleren Niederrhein insgesamt.