Entlastung für Mönchengladbacher Gastronomen Gastwirte sollen keine Terrassengebühr zahlen müssen

Ulrich Elsen, SPD-Politiker und Bezirksvorsteher im Mönchengladbacher Süden, kündigt schon weitere Maßnahmen an: „Zudem haben uns die Gastronomen darum gebeten, die Gestaltungssatzung in Bezug auf die Höhe der Trennwände anzupassen. Das werden wir zeitnah in den Gremien diskutieren.“