Kolumne Mensch Gladbach 30, 40, 50 oder was denn nun?

Mein Heimweg, meist am späteren Abend, ist eigentlich ganz einfach. Grob gesagt fahre ich vier Kilometer fast nur geradeaus. Die eine oder andere Kurve ist dabei. Doch es ist – bis auf kurze Abbieger zu Beginn und am Ende – auf der gesamten Strecke dieselbe Straße. Aber irgendwie dann doch nicht. Denn sie wechselt gleich dreimal ihren Namen. Was übrigens kein Einzelfall in Mönchengladbach ist. Spannende Absurditäten im Alltag, feinster Denkstoff. Warum ist das so? Was ist der Sinn? Oder ist es vielleicht sogar ein ausgetüftelter Plan, der dahinter steckt? Welche Gedanken man sich eben so macht, wenn man tagaus, tagein dieselbe Strecke zurücklegt.