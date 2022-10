Gendermedizin in Mönchengladbach : Können Frauen anders auf Medikamente reagieren als Männer?

Mönchengladbach Wirken Medikamente bei Frauen anders als bei Männern? Wenn ja, warum ist das so? Wie Medikamente vor ihrer Markteinfühung geschlechtsspezifisch getestet werden, erklärt Apotheker Dirk Lammert.

Gendermedizin ist ein neues Gebiet in der Medizin. Sie befasst sich etwa mit der Frage, auf welche unterschiedliche Weisen Medikamente bei Männern und Frauen wirken. Dirk Lammert, Sprecher der Apotheker in Mönchengladbach und Inhaber der Windberger Ulmen-Apotheke, sagt: „Es gibt wenig belastbares Forschungsmaterial. Einige Universitäten sind auf den Zug aufgesprungen.“

Der Kundenkreis seiner Apotheke stelle keine Fragen nach der geschlechtsspezifischen Wirksamkeit von Medikamenten. Der Apotheker weiß: „Die Stoffwechselgeschehnisse sind aufgrund der höheren Enzymaktivität bei Männern höher als bei Frauen.“ Enzyme steuern die biochemischen Reaktionen im Organismus. Wenn man hier von Männern und Frauen spreche, so Lammert, gehe man von einem Durchschnittsmenschen aus, also einem Individuum, das hinsichtlich einer bestimmten Eigenschaft den Durchschnitt einer Gruppe präsentiert. Auch spiele in der Frage nach der unterschiedlichen Wirkung von Medikamenten eine Rolle, dass Frauen in der Regel ein geringeres Körpergewicht und damit ein geringeres Blutvolumen haben. Und dann komme natürlich noch die zyklische Hormonaktivität der Frauen hinzu.