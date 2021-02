Ausbruch in der Eifel : Gladbach wird Sperrgebiet wegen Blauzungenkrankheit

Ausbruch in der Eifel

Weil in der Eifel die Blauzungenkrankheit festgestellt wurde, zählt Gladbach zum Sperrgebiet. Foto: dpa/Ralf Roeger

Mönchengladbach Weil in einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Eifel die Blauzungenkrankheit festgestellt wurde, gilt nun auch Mönchengladbach als Sperrgebiet.

Dies wird nach den gesetzlichen Vorgaben in einem Radius von 150 Kilometern um den Ausbruchsherd gezogen. Darauf weist der Fachbereich Verbraucherschutz und Tiergesundheit hin.

Die Stadt Mönchengladbach hat dazu eine Allgemeinverfügung erlassen, die sich an alle Halter von Wiederkäuern wie Rindern, Schafen und Ziegen, Dam-, Rot- und Sikawild, Lamas oder Alpakas richtet.

Wer Wiederkäuer in Mönchengladbach hält und dies bisher nicht an den Fachbereich Verbraucherschutz und Tiergesundheit gemeldet hat, muss dies nun unverzüglich nachholen. Die Adresse ist Fachbereich Verbraucherschutz und Tiergesundheit, Am Mevissenhof 42, 41068 Mönchengladbach, E-Mail: veterinaeramt@moenchengladbach.de.