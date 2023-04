Camper aus Mönchengladbach An welchen Orten Polizeipräsident Wiesselmann gerne campt

Zum Ende des Jahres wird Polizeipräsident Mathis Wiesselmann sich in den Ruhestand verabschieden. Dann will er mit seiner Frau Jacqueline viel reisen. Und weil er die Freiheit, spontan dorthin zu fahren, wo es einen hinzieht, „einfach großartig“ findet, haben er und seine Frau sich gerade einen Wohnwagen gekauft. In Wickrath. Von privat. Gebraucht.