Kolumne Denkanstoß : Wir dürfen auch mal schweigen

Die Gedächtnishalle auf dem ev. Friedhof Nordstraße. Foto: Olaf Nöller

Rheydt Warum wird bei Leichenzügen mitunter gelacht und in der Kirche geschwätzt?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Olaf Nöller

Das folgende Erlebnis hat sich in meinem Gedächtnis tief eingeprägt: Ich hatte einen Trauergottesdienst in der Gedächtnishalle unseres evangelischen Friedhofs an der Nordstraße. Als ich den Raum betrat, fiel mein Blick zunächst auf den Ehemann jener alten Dame, die gestorben war. Gramgebeugt saß der alte Herr in der ersten Reihe – liebevoll gestützt von seinem ebenfalls tieftraurigen Sohn. Ab und zu hob er den Blick und schaute hilflos suchend zum Sarg, der unter dem Bibelwort stand, das die Vorderwand der Friedhofskapelle schmückt: JESUS SPRICHT ICH LEBE UND IHR SOLLT AUCH LEBEN.

Als ich weiter umherschaute, sah ich, dass hinter der Familie einige Bankreihen frei geblieben waren. Dahinter saß – wie auf Sicherheitsabstand – zahlreich die Trauergemeinde. Aber war das überhaupt eine „Gemeinde“? Die Besucher wirkten auf mich eher wie eine Menge unbeteiligter Zuschauer, die sich lebhaft über dieses und jenes unterhielten. Ja, ein lautes Brabbeln und Raunen erfüllte die Kapelle, fast so, als sei man in einer Bahnhofshalle.

Scheinbar war niemand berührt vom Anblick des Sarges, in dem ja immerhin ein toter Mensch lag. Niemand schien mit dem Witwer zu fühlen, der nach über 60 Jahren Ehe und zuletzt aufopfernder Pflege zurückgeblieben war. Wer würdigte durch sein Verhalten, dass ein Sohn die Mutter verloren hatte? Was war denn gerade jetzt so furchtbar wichtig, dass man sich in dieser Situation darüber austauschen musste?

Ich leide zunehmend unter solchen Diskrepanzen, die mir immer öfter begegnen – bei Leichenzügen, die sich mit heiteren Gesprächen und mitunter sogar Gelächter über den Friedhof bewegen, oder – wie letztes Jahr geschehen – wenn die redselige Gottesdienstgemeinde bei einer Goldhochzeit den Einzug des Jubelpaares verpasst. Mitunter habe ich auch den Eindruck, dass die zu Beginn des Gottesdienstes einsetzende Orgelmusik als störend empfunden wird, weil man lieber noch ein bisschen weiterschwätzen möchte – so erlebt bei einem Goldenen Priesterjubiläum.