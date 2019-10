Interview Jan Kaiser : „Ein Innenstadtfonds kann dem Handel helfen“

Mönchengladbach Jan Kaiser ist Handelsverbands-Geschäftsführer in Mönchengladbach. Seine Sicht auf Onlinehandel, Leerstand und Sonntagsöffnung.

Kaiser Aus Sicht der Stadt kann ich solche Ansiedlungen, die Arbeitsplätze und Gewerbesteuer bringen, schon nachvollziehen, verstehe jedoch auch diejenigen Einzelhändler, die sich davon provoziert fühlen. Betroffen sind der stationäre Handel, aber auch die Bewohner – die einen durch die Zunahme des Lieferverkehrs, die anderen durch die schnellere Lieferung, die den Wettbewerbsvorteil der „letzten Meile“ gefährdet. Ich würde mir außerdem einen ähnlichen Eifer, wie er beim Einwerben solcher Ansiedlungen an den Tag gelegt wird, auch für den noch bestehenden Einzelhandel wünschen. In Neuss wurde beispielsweise ein Innenstadtfonds aufgelegt. Das wäre auch für Mönchengladbach ein schönes Modell.

Entwicklung Online-Handel vs. Stationärer Handel: In Deutschland ist die Prognose für Online-Umsatz 2019: 57,8 Milliarden Euro, im stationären Handel Prognose 2019: 479,6 Mrd.; Zuwachsprognose 2019: Online ca. 8,5 Prozent, stationär ca. 1,2 Prozent

Kaiser In Neuss wird der Innenstadtfonds von einem großen Möbelhaus mitfinanziert. Warum sollten sich nicht Onlinehändler wie Amazon als Bedingung für die Ansiedlung in ähnlicher Weise in Mönchengladbach an einem solchen Fonds beteiligen? Mit einem Innenstadtfonds kann man den guten Willen bekunden und Maßnahmen für eine Steigerung der Attraktivität der Zentren finanzieren.