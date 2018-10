Mönchengladbach-Windberg: Feuer im Krankenhaus Maria Hilf

Maria-Hilf-Krankenhaus in Mönchengladbach : Feuerwehr löscht Brand in Krankenzimmer

Mönchengladbach In einem Patientenzimmer im Maria-Hilf-Krankenhaus in Mönchengladbach-Windberg ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Gegen 20.25 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Das Krankenhauspersonal hatte bereits damit begonnen, die betroffene Station im zweiten Obergeschoss und die darüber und darunter liegenden Geschosse zu evakuieren. So verhinderten die Angestellten nach Angaben der Feuerwehr, dass Menschen zu schaden kamen.

Das Feuer war schnell gelöscht und die Feuerwehr befreite das Gebäude so weit wie möglich von Rauch. Die Patienten der Stationen im ersten und dritten Geschoss konnten in ihre Zimmer zurückgebracht werden, die betroffene Station in der zweiten Etage kann vorerst nicht genutzt werden.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(jco)