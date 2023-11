Konzert in Mönchengladbach Wincent Weiss singt 2024 im Sparkassenpark

Popsänger Wincent Weiss gibt im kommenden Jahr ein Konzert im Mönchengladbacher Sparkassenpark. Der 30-Jährige wird dort am Donnerstag, 25. Juli 2024, auf der Bühne stehen, wie der Sparkassenpark am Freitag, 10. November, mitteilte. Der Vorverkauf hat auch bereits begonnen. Wie aus dem am Freitag auf der Webseite des Sängers veröffentlichten Tourplan hervorgeht, ist Mönchengladbach eine von bisher neun bekannt gewordenen Stationen seiner Sommertour. Dazu wird er in Luzern, Bad Sooden-Allendorf, Ludwigsburg, Bad Harzburg, Bochum, Koblenz, Soltau und in Bremerhaven auftreten. Offen ist, ob noch weitere Termine bekannt gegeben werden. Tickets für das Konzert in Mönchengladbach gibt es zu Preisen ab 60,70 Euro.