Rezept aus Mönchengladbach : So schmeckt Heimat

Mönchengladbach Sauerampfer, Giersch, Löwenzahn, Ackersenf, Bärlauch, Blutampfer und Gänseblümchen wachsen rund um den Flachshof in Merreter. Spitzenkoch Willi Hastenrath pflückt sie und verarbeitet sie frisch in seiner Küche. Er hat für uns ein Rezept für den Karfreitag kreiert.

Das Paradies beginnt gleich hinter dem Haus. Auf der Wiese wachsen Ackersenf und Bärlauch, Löwenzahn und Brennnessel. Und im Garten von Willi Hastenrath gibt es nicht nur die üblichen Küchenkräuter, sondern auch Blutampfer, Giersch & Co. Was andere möglicherweise als vermeintliches Unkraut entsorgen würden, wandert auf schnellstem Weg in Willi Hastenraths Küche in seinem Flachshof in Merreter. „Ich bin ein Freund einfacher Rezepte“, sagt der Spitzenkoch. „Ich verarbeite regionale Produkte der Saison. Chichi ist nicht mein Ding.“ Gut schmecken soll es und gut aussehen. „Dafür sorgen auch die Blüten und Blättchen aus der Natur, sie geben den Gerichten einen feinen Geschmack.“ Für das Mittagessen am Karfreitag hat er ein leckeres Gericht gekocht. Selbstverständlich ohne Fleisch, dafür mit Fisch. Wie sich das an diesem hohen christlichen Feiertag gehört.