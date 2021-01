Jugendhilfeausschuss : Stadt will Vertrag mit Rollbrett-Union verlängern

Stadt will Vertrag mit Rollbrett-Union verlängern

Die Rollbrett-Union beteiligt sich mittlerweile an zahlreichen Familienfesten in der Stadt. Foto: Dominik Lauter/koop

Mönchengladbach Der Verein stellt mit dem „Rollmarkt“ eine erfolgreiche Ergänzung und Alternative zu den weiteren Einrichtungen und Angeboten der offenen und mobilen Kinder- und Jugendarbeit in Rheydt dar.

Die Skatehalle „Rollmarkt“ mitten in der Rheydter City, betrieben vom Verein Roll-Union, ist ein Erfolgsmodell. Das gilt nicht für die Besucherzahlen außerhalb von coronabedingten Lockdowns, sondern auch in pädagogischer Hinsicht. Im Schnitt treffen sich dort 70 bis 80 Kinder und Jugendliche. Darunter sind auch einige aus schwierigen Verhältnissen, die sonst kaum erreichbar sind.

Dieses Angebot, das Sport mit Jugendarbeit vereint, soll nun fortgesetzt werden. Die Kommunalpolitiker stimmten im Jugendhilfeausschuss einstimmig für die Verlängerung des Vertrages mit der Rollbrett-Union um zwei Jahre. Finanzielle Unterstützung für den Verein soll es auch geben, wenn das Angebot nicht mehr in den Räumen an der Hauptstraße, sondern woanders im Stadtgebiet Fortbestand hat. Einzige Voraussetzug: Es soll in Rheydt bleiben.