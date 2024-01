Geburtstag in Mönchengladbach Früherer Borussia-Präsident Wilfried Jacobs wird 80

Er ist ein Netzwerker, ein Kümmerer, ein Macher. Sein Profil entspricht dem des vorbildlichen Niederrheiners, der zupackend, herzlich, humorvoll und klug das Leben meistert und anderen zur Seite steht. Der Menschenfreund Wilfried Jacobs, einst Prinz in Gladbach, Präsident der Borussia, Chef der AOK Rheinland/Hamburg, wird am Sonntag, 14. Januar, 80 Jahre alt. Wo gefeiert wird? Da, wo Jacobs immer schon seine ungezählten Freunde getroffen hat – im Stadion. Im Borussiapark will Jacobs an seinem Geburtstag jubeln, hofft er auf einen Sieg seiner Borussen gegen Stuttgart. In jedem Fall aber wird er das tun, was er am besten kann. Als Kommunikator Kontakt halten, sich mitteilen, sprechen, plaudern, erzählen. Kaum einer ist so sachkundig und stetig im Gespräch. Sein Rat ist gefragt, sein Tatendrang ungebrochen.