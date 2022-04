Projekt in Mönchengladbach : Das machen Schüler in ihrer AG für den Klimaschutz

Rheindahlen Mit Unterstützung des Nabu Mönchengladbach und Rubivision wurde auf dem Gelände des Gymnasiums Rheindahlen eine Wildblumenwiese angelegt. Wer dabei hilft und wem das nützen soll.

Die 15-jährige Amelie besucht die Klasse 9c und engagiert sich gemeinsam mit den anderen Schülerinnen und Schülern zwischen 10 und 15 Jahren in der Unesco-AG. Sie sagt: „Klima- und Naturschutz sind mir sehr wichtig, deshalb mache ich in der AG mit. Mit der Wildblumenwiese wollen wir Lebensraum für Insekten schaffen.“ David Kinnen ergänzt: „Als mitarbeitende Unesco-Projektschule befassen wir uns mit den Unesco-Themen Bildung und Nachhaltigkeit. Angesichts großer Freiflächen auf dem Schulgelände haben wir in der AG die Idee entwickelt, hier eine Wildblumenwiese anzulegen.“ Als es an die Umsetzung ging, habe man sich an den Nabu Mönchengladbach gewendet. Dort half man bei der Planung und stellte den Kontakt zum Sponsor Rubivision her.