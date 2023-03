Club in der Gladbacher Altstadt Wann das „Graf Balderich“ eröffnen soll

Neuer Boden, neue Wände, neue Verkabelung. Das DJ-Pult steht nun an anderer Stelle, die Fernsehwand ist umgestaltet. Im „Graf Balderich“ tut sich einiges. Die wohl älteste Diskothek der Stadt, vielleicht des Landes, erstrahlt in neuem Glanz – und die Spiegeloptik gehört der Vergangenheit an. „Wir haben alles neu verputzt und gestrichen“, sagt Pächter Johannes Boiok, der mit seiner „Xqlusive GmbH“ den Club betreiben will.