Großmarkt in Mönchengladbach Umgebauter Handelshof eröffnet mit neuem Konzept

Nach knapp drei Jahren Umbauarbeiten während des laufenden Betriebs eröffnet der Handelshof in Mönchengladbach in dieser Woche in neuer Form. Das teilte die Edeka-Foodservice Unternehmensgruppe mit, zu der Handelshof gehört. Der Markt, der sich an Gastronomen, Geschäftskunden und Händler richtet, ist seit 1974 am Rönneterring ansässig und hat eine Verkaufsfläche von rund 13.000 Quadratmetern. Der Handelshof bietet nun den Einkäufern ein zeitgemäßes Ladenkonzept, so eine Unternehmenssprecherin. Insgesamt gebe es rund 80.000 vorrätige Artikel im Profisortiment. Die Feiern zur Wiedereröffnung beginnen am Donnerstag, 19. Oktober. In dem Markt sind 250 Mitarbeitende beschäftigt.