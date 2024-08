Umweltdelikt in Mönchengladbach Schon wieder Schaumberge im Bunten Garten

Es ist das zweite Mal innerhalb weniger Wochen, dass Schaum aus dem Brunnen in Bunten Garten quillt und sich auf den Blumen verteilt. Mitte Juli waren dem Wasser Essigreiniger und Waschpulver beigemischt worden. Das Umweltdelikt wurde angezeigt, das Wasser am Folgetag ausgetauscht. Was der genaue Grund für den neuerlichen Schaumberg war, ist noch nicht klar. Die Mags nimmt Zeugenhinweise über die Service-Nummer 02161 491010 sowie per Mail an service@mags.de entgegen.