Veranstaltung in Mönchengladbach Wieder großes Weihnachtssingen auf dem Rheydter Markt

Lieder und gemeinsames Singen gehören zur Weihnachtszeit. Und je mehr Sänger mitmachen, desto größer ist das Gemeinschaftsgefühl, das doch so gut in diese Wochen der Besinnlichkeit passt. Altbekannte Melodien machen das Erlebnis komplett. All das vereint das große Weihnachtssingen auf dem Rheydter Marktplatz. Viermal begeisterte das vielstimmige Ereignis die Teilnehmer, zweimal musste es pandemiebedingt ausfallen. 2021 auch deshalb, weil in Rheydt kein Weihnachtsmarkt stattfand. Doch dieses Jahr ist es wieder so weit.