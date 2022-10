Ferienaktion in Mönchengladbach : Pop-Up-Bibliothek wird zur Zauberschule

Zauberschüler Max kreiert im Herbst-Camp in der Bibliothek sein eigenes Zaubergewand. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Eine Woche schlüpften Jugendliche in die Rolle von Zauberlehrlingen. Wie sie Gewänder nähten, magische Gegenstände und Zauberstäbe kreierten.

Große Dracheneier liegen auf dem Tisch mitten in der „Maker Space“ genannten Werkstatt der Pop-Up-Bibliothek, und es scheint so, als ob es nur eine Frage der Zeit sei, bis kleine feuerspeiende Drachen den Tisch bevölkern. Dazwischen tummeln sich magische Pflanzen wie eine Alraune. Im Hintergrund surren die Nähmaschinen. Hier werkeln die jungen Zauberer an ihrem individuellen Gewand. Kurz: Es herrscht magische Stimmung unter den Teilnehmern des Workshops im Rahmen des Herbst-Camps des zdi-Zentrums. „Wir haben schon viele Dinge kreiert. Wir haben mit dem Plotter oder aus Worbla Zauberstäbe oder andere magische Gegenstände gebastelt“, sagt Sabrina Eikhof. Sie unterstützt zusammen mit Modedesignerin Nicole Busch die Teilnehmer. Am Computer designten die Teilnehmer ihr Lieblingstier als Wappen für das Gewand.

So werden die Teilnehmer auf verschiedene Ebenen an die MINT-Thematik (Mathematik. Informatik, Naturwissenschaft, Technik) herangeführt. Für das zdi-Zentrum steht dieser Aspekt im Zentrum der Workshopangebote. Bettina Schultz von der Stadtbibliothek sieht die Medienvermittlung als Teil des Bildungsauftrages der Bibliothek. „Die digitale Bildung ist ein wichtiger Aspekt. Die Bibliothek hat einen Auftrag als Partner von Kitas, Schulen. Das fängt mit der Recherche an und geht bis zum Coding.“

Info Was hinter dem zdi-Zentrum steckt Zdi-Zentrum Dieses Kürzel steht für „Zukunft durch Innovation.NRW“ – eine vom Land koordinierte Offensive von Schulen, Hochschulen und Unternehmen, um Nachwuchs für technische und naturwissenschaftliche Studiengänge und Berufe zu begeistern. Gründung In Mönchengladbach hat die Wirtschaftsförderung (WFMG) mit Wirtschaft und Schulen das zdi-Zentrum 2009 gestartet, seit 2012 kümmert sich die MGconnect-Stiftung der WFMG darum.

Lia Grzesik arbeitet gerade an ihrem Drachenei, Stück für Stück schneidet sie akribisch aus einer Worbla-Platte die einzelnen Schuppen aus. Sie ist auch zu Hause kreativ und beschäftigt sich mit dem Werkstoff Worbla und näht gerne: „Durch den Kurs habe ich meine Liebe zum Nähen wiederentdeckt. Ich finde es gut, dass man alles selbst machen kann. Es ist zwar schön, wenn man Dinge vorgemacht bekommt, aber es ist auch schön, wenn man selbst etwas machen kann“. Außerdem findet sie, es sei eine gute Gelegenheit, für das Leben zu lernen. „Hier kann man Dinge ausprobieren und herausfinden, was einem am meisten Spaß macht. Mir hat es eine neue Kreativität eröffnet. Alle Dinge, die wir gemacht haben, waren interessant, auch die Arbeit am Computer.“