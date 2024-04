Gesundheit in Mönchengladbach „Zähne unterliegen Umbauvorgängen“

Älter zu werden ist gut, hat aber auch seine Tücken. Die stecken möglicherweise im Herz-Kreislaufsystem, im Seh- und Hörvermögen, in der Beweglichkeit. Auch an den Zähnen und am Zahnfleisch können sich Spuren des Alterns zeigen. „Zähne unterliegen Umbauvorgängen, die zur Veränderung der Zahnhartsubstanz führen und somit die Strukturbeschaffenheit beeinflussen können“, erklärt Zahnarzt Dominic Sprothen. Das heißt: Alternde Zähne werden spröder, und im Laufe der Zeit können sie Mikrorisse an der Zahnoberfläche aufweisen.