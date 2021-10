Auszeichnung in Mönchengladbach : Wie werden Geschäftszentren zukunftsfähig?

Mönchengladbach Der Student Klaudius Holtkamp (23) bekam für seine Bachelorarbeit den mit 1000 Euro dotierten Förderpreis des Marketing-Clubs Mönchengladbach.

Aber nun war es in der Kaiser-Friedrich-Halle endlich soweit. Geehrt wurde der – wie er sich selbst nennt – „Essener Jung“ für seine herausragende Bachelorarbeit zum Thema „Zukunftsfähigkeit innerstädtischer Geschäftszentren – Chancen und Risiken sowie Handlungsempfehlungen für das Stadtmarketing, dargestellt am Beispiel der Stadt Essen“. Die Laudatio auf den Preisträger hielt Prof. Ingo Bieberstein von der Hochschule Niederrhein. „Neben der Arbeit selbst hat die Jury auch beeindruckt, wie konsequent Klaudius Holtkamp in seinem bisherigen Werdegang Theorie und Praxis miteinander verbindet“, sagte Bieberstein. Holtkamp interessierte sich schon früh für das Bäckereihandwerk. Und was lag da näher, als in seiner Heimatstadt Essen erste Erfahrungen im elterlichen Betrieb, Essens ältester Handwerksbäckerei, zu sammeln. In seiner Bachelorarbeit analysiert Klaudius Holtkamp zunächst die Gründe für die Probleme im innerstädtischen Einzelhandel. Dazu zählt er auf der Seite der Händler insbesondere den Verdrängungswettbewerb der verschiedenen Anbieter und die anhaltend steigenden Mieten. Bei den Kunden sieht er vor allem ein verändertes Kaufverhalten. Sie sind inzwischen sehr mobil und kaufen im Zweifel auch in anderen Städten ein. Hinzu kommt der verstärkte Online-Kauf vom gemütlichen Sofa aus. Der daraus resultierende Umsatzrückgang im Einzelhandel löst dann eine Folge weiterer Schritte aus. Die Unternehmen treten den Rückzug an und die Steuereinnahmen der Kommunen brechen ein. Damit bleiben dann wichtige öffentliche Investitionen aus, die wiederum zu Geschäftsschließungen führen. Doch wie können Unternehmen und Kommunen die Risiken gemeinsam minimieren?