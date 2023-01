Vortrag in Mönchengladbach Wie Wasserstoff Energieversorgung sichern kann

Die NEW setzt vorerst nur noch auf elektrisch betriebene Busse und will keine Diesel-Fahrzeuge mehr anschaffen. Wie berichtet, hat der Konzern für dieses Jahr 17 neue Elektrobusse bestellt. Die Überlegung, noch nicht auf die mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzelle zu setzen, ist durchaus nachvollziehbar, wie nach einem Vortrag von Ludwig Jörissen deutlich wurde. Auf Einladung des Wissenschaftlichen Vereins Mönchengladbach referierte der Abteilungsleiter des Fachgebiets „Brennstoffzellen Grundlagen“ am Ulmer Standort des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg zum Thema „Die Rolle von Wasserstoff und Batteriespeichern in einer zunehmend mit erneuerbaren Energien elektrifizierten Welt“. Er stellte seine Sicht der Dinge dar, betonte der Wissenschaftler im Haus Erholung vor einer großen Zuschauerkulisse, die zur Freude des Vereinsvorsitzenden Ludolf Kolsdorf alle Erwartungen übertraf.