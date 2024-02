Gesundheit in Mönchengladbach Menschen sterben seltener an Krebs als noch vor zwölf Jahren

2012 hatte der Anteil von an Krebs verstorbenen Patienten in ganz NRW noch bei 26,5 Prozent gelegen. Wie das Statistische Landesamt weiter mitteilt, starben 2022 insgesamt 51.653 Personen (27.450 Männer und 24.203 Frauen) an den Folgen einer bösartigen Krebserkrankung. Das waren 1,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor (2021: 50.867) und 0,8 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor (2012: 51.267). Das durchschnittliche Sterbealter der an einer Krebserkrankung Verstorbenen lag 2022 mit 75,1 Jahren um 4,4 Jahre niedriger als das aller Verstorbenen (79,5 Jahre) und um 1,6 Jahre höher als zehn Jahre zuvor (2012: 73,5 Jahre).