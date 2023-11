Natur in Mönchengladbach Wieso Bäume sterben – und wo sie neue Wurzeln schlagen

Bäume bereichern das Leben in der Vitusstadt – davon ist Hanno Müller, Baumexperte der Mags, fest überzeugt. „Wir brauchen die Pflanzen dringend. Sie verbessern effektiv das Kleinklima. Nicht nur, weil sie Schatten spenden“, betont Müller. Bäume dienen nach ihm als natürliche Klimaanlage: Sie ziehen Wasser aus dem Boden, was über die Blätter verdunstet und so die Umgebungsluft kühlt. „Und natürlich bieten sie Tieren einen Lebensraum“, ergänzt er. In den kommenden Monaten muss die Mags allerdings wieder zahlreiche Bäume im Stadtgebiet fällen – plant aber auch viele Neupflanzungen.