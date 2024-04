Kolumne Mensch Gladbach Wie viel Kompromiss die Seestadt verträgt

Wenn ein privater Investor oder Projektentwickler in einer Kommune baut, ist das immer ein Austarieren der Interessen: Die Stadt will in der Regel, dass sich etwas zum Besseren entwickelt. Eine Brache wird mit Leben gefüllt, ein modernes Gebäude ersetzt eine Schrottimmobilie, Wohnraum wird geschaffen ... Der Investor hingegen mag den Anschein erwecken, der Allgemeinheit oder der Stadt etwas Gutes tun zu wollen. Am Ende will er aber vor allem Geld verdienen. Was nichts Despektierliches ist. Denn die Kommune kann gar nicht alles selbst bauen, ist auf private Bauherren angewiesen. Es ist also ein Deal, besiegelt mit vielen Verträgen, auch städtebaulichen.