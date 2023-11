Kaufkraft in Mönchengladbach Was sich Gladbacher zu Weihnachten leisten können

Der Einzelhandel startet in diesen Wochen in das Weihnachtsgeschäft. Die Erwartungen der Händler dürften dabei zu Beginn der wichtigsten und umsatzstärksten Phase des Jahres ein wenig gedämpft sein. Denn die Menschen in Mönchengladbach achten beim Kauf der Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr vermehrt auf ihren Geldbeutel, wie die Ebay-Tochter EbayAds auf Grundlage einer Umfrage durch das Meinungsforschungsinstitut Civey mitteilte. Demnach planen 20 Prozent der befragten Mönchengladbach weniger Geld für Weihnachtsgeschenke ein in diesem Jahr als noch 2022. Nur etwa sieben Prozent der Mönchengladbacher gaben hingegen an, dass sie mehr Geld für die Präsente unter dem Weihnachtsbaum ausgeben werden. Für den Weihnachtsshopping-Report wurden deutschlandweit 2500 Konsumenten befragt. Die Ergebnisse beziehen sich auf die Angaben der Mönchengladbacher.