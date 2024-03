Arbeitsleben in Mönchengladbach Was Baby-Boomer und Generation Z unterscheidet

Dementsprechend sind die Erwartungen an die Arbeit und das Leben anders. Pflicht, Fleiß und Disziplin seien Kriterien im Arbeitsleben der Boomer, die Generation Z als „Generation der Zukunft“ erwarte Sinnhaftigkeit und Spaß an der Arbeit sowie Zeit für sich. Bei Frust werde der Arbeitsplatz gewechselt, was für Boomer undenkbar gewesen sei. Dennoch könne die Zusammenarbeit gelingen, könne es im Mittelstand den reibungslosen Übergang „von Stift zum Bildschirm“ geben, so Rump. Die Unternehmen müssten verstehen, welche Interessen und Bedürfnisse die Generation Z habe, zu der Menschen der Jahrgänge von 2000 bis 2015 gehören. „Sie sind politisch engagiert und suchen zugleich Sicherheit und Gewissheit“, so Rump. Das Verständnis für die Generation Z sei ein Schlüssel zum zukünftigen Erfolg eines Unternehmens.